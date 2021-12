Je suis bien consciente qu'en tant que coiffeur, il n'est pas 100 % objectif sur la question. Cependant, lorsque je me suis levée du fauteuil pivotant, mes cheveux de quelques centimètres plus légers, rebondissant presque sur mes épaules, je me suis sentie plus belle et plus chic que quand j'étais entrée dans son salon avec mon chignon pince crabe 45 minutes plus tôt. N'est-ce pas là l'avantage d'une bonne coupe de cheveux ? Après la coupe, vos cheveux sont souvent au top, sans effort - ce qui, à mon sens, est un plus inestimable à l'approche des fêtes de fin d'année.