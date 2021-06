Mode-Comeback: sichtbare Tangas – meine Woche mit diesem Trend

Am nächsten Tag entschied ich mich, der Tanga-ähnlichen Hose eine letzte Chance zu geben, indem ich eine schwarze, geriffelte Schlaghose der in Los Angeles ansässigen Marke Subsurface anzog – ein Look, der sich auf Instagram gerade großer Beliebtheit erfreut. Auf den Fotos, die ich in diesem Outfit von mir in dieser Hose gemacht habe, sehe ich so aus, als würde es mir nichts ausmachen, einen großen Teil meines unteren Rückens und meiner oberen Hintern-Partie zu entblößen. Es hat mich auch nicht im Geringsten gestört, die Fotos zu posten. Instagram entspricht aber nicht der Realität, weshalb ich zum zweiten Mal in Folge nach der Aufnahme der Pics wieder nichts mehr wollte, als in meine üblichen, bequemen Klamotten zu schlüpfen.