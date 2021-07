Ein gewagter Ausgeh-Look macht die Modewelt unsicher: das Pin-Top

Emily Ratajkowski war es, durch die dieses Teil in ihrem blauen Pin-Top von Cult Gaia – das, wie es der Name schon verrät, nur durch eine Nadel zusammengehalten wird – bekannt geworden ist. Model-Kollegin Hailey Bieber hat diesen Style aber eingeführt. Bei einem Beach-Fashion-Shooting kleidete Vogue-Stylistin Gabriella Karefa-Johnson Bieber in einem schwarzen Cardigan, der nur mit einem winzigen goldenen Knopf und einer großen goldenen Büroklammer am Brustbein befestigt war. Das Foto von Bieber in diesem Strickteil schaffte es nicht in die letzte Runde für die resultierende Story. Daher erhielt es nicht die Art von Aufmerksamkeit, die ein Oberteil dieser Art eigentlich verdient hätte. EmRata musste das natürlich ändern.