Comment lutter contre la transpiration en été ?

Je me suis récemment retrouvée dans le métro, entourée de personnes au front sec, d'hommes en costume à l'air cool et calme, et de femmes aux cheveux parfaits et au visage frais. Moi, en revanche, je sentais la sueur couler dans mon dos, sur la racine de mes cheveux et qui former des gouttes autour de mon nez (merci le masque !).