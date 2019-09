So sieht Pornografie ohne Photoshop aus (NSFW)

Als ich für Jacques shootete, musste ich mir mein Model und die Szene als Ganzes ansehen, da ich nicht nachher zurückgehen konnte und irgendetwas in Photoshop „fixen“ konnte. Danielles Philosophie ist simpel: „What you see is what you get.” Als weibliche EIC mit ihrem Background als Model ist sie selbst durch die Retusche-Maschinerie gegangen. Bis heute findet sie eine fake Version von sich selbst auf Haarfarbe-Packungen zurücklächeln. „Wenn sie am Ende so viel an meinem Aussehen ändern mussten, warum haben sie mich dann überhaupt gebucht?“ lacht sie.