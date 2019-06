Hab etwas Geduld. Am Anfang fällt es dir vielleicht etwas schwerer, die Tasse einzuführen. Als ich es das erste Mal versucht hab, konnte ich quasi hören, wie meine Vagina mich auslachte und wie ein Türsteher am Berghain sagte: „Nope. Not happening“. Mit dieser Erfahrung stehe ich nicht allein da. „Du musst sie erst zusammenfalten und dann einführen. Wenn sie richtig sitzt, ploppt sie dann wieder auf“, erklärt Amber Buchanan, die den Cup einen Zyklus lang ausprobiert und gehasst hat. „Sie soll da drin sitzen und alles auffangen. Das klingt in der Theorie ja super, aber ehrlich gesagt habe ich ewig in meiner blutigen Vagina herumgewühlt und versucht, die Menstruationstasse richtig zu platzieren und am Ende fühlte es trotzdem nicht richtig an.“