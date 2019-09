Wenn wir ehrlich sind, umfassen Herbst und Winter in Wirklichkeit nicht immer romantische Spaziergänge durch buntlaubige Wälder und Ausflüge zu Holzhütten mit Kamin. Viel öfter enden Wochenenden in drei Lagen Wolle auf dem Sofa mit einer Reihe von schlechten Filmen, semi-gesundem Essen und gedimmtem Licht.



Physisch, wie auch psychisch führen die kälteren Jahreszeiten bei vielen Menschen zu einem temporären Tiefpunkt. Wie ihr die klassischen Fallen umgehen und beheben könnt, findet ihr in der folgenden Galerie.