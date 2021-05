Vous souffrez d’insomnie ? Cette série Netflix va vous endormir (dans le bon sens du terme)

Sa réponse était à moitié prévisible et à moitié surprenante. Selon elle, établir une routine avant de se coucher est vraiment important, ce que vous avez probablement déjà entendu. Mais elle souligne que cela vaut la peine de le répéter, car pendant la pandémie, la limite entre travail et repos est devenue assez floue pour la plupart des gens, surtout ceux qui font du télétravail. Et rien n'est pire pour le sommeil. "Le stress est conçu pour vous maintenir éveillé et dans un état de vigilance", note-t-elle. "J'ai personnellement trouvé très utile et efficace de mettre de l'espace entre la fin de la journée de travail et l'heure du coucher". Elle suggère de se concentrer sur le fait de faire quelque chose qui semble super reposant et indulgent dans les 30 minutes avant le coucher pour marquer cette limite dans le temps et vous aider à mieux dormir