Peut-on arrêter de parler pendant son sommeil ?

Comme Lucie et Phoebe, et selon mes parents, je suis somnambule et je parle en dormant depuis mon plus jeune âge. Je me réveillais au milieu de la nuit et je fouillais dans les placards de la cuisine en marmonnant toute seule. Avec l'âge, mes marmonnements se sont transformés en conversations, en disputes et en rires hystériques. Il est clair que beaucoup de choses se passent lorsque je dors, mais dois-je m'inquiéter ? Et puis-je arrêter de parler en dormant ?