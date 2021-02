Ich rede im Schlaf. Ist das normal oder bin ich besessen?

Das Reden im Schlaf (wissenschaftlich bekannt als „Somniloquie“) ist dabei aber gar nicht so selten, beruhigt mich Dr. Guy Meadows, der Direktor der virtuellen Schlafklinik Sleep School . „Gerade in der Kindheit ist das Reden im Schlaf sogar sehr weit verbreitet“, meint er. „Zur Parasomnie (das sind abnormale Verhaltensauffälligkeiten im Schlaf) kommt es, wenn das Gehirn in eine neue Schlafphase übergeht; das heißt, an der Grenze zwischen leichtem und tiefem Schlaf Etwa 20 Prozent aller Kinder leiden an irgendeiner Form der Parasomnie. Dazu gehören unter anderem Schlafwandeln, Albträume oder eben die Somniloquie.“ Die meisten Menschen lassen diese Parasomnie im Laufe der Jugend hinter sich; mit etwa 12 Jahren hat sich das Ganze meist erledigt. „Aber ich bin fast 30“, beklage ich mich bei Dr. Meadows. Er lacht. „Etwa vier Prozent der Betroffenen leiden weiter darunter.“ Scheinbar bin ich also eine Rarität – aber eben nicht allein.