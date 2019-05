All diese Punkte solltet ihr thematisieren, bevor ihr mit der Wohnungssuche beginnt, denn nur so könnt ihr herausfinden, wieviel Budget euch für die Miete zur Verfügung steht. Verschweigst du deinem Partner oder deiner Partnerin beispielsweise, dass du jeden Monat BAföG abbezahlen musst, entscheidet ihr euch am Ende für eine Wohnung, die ihr euch gar nicht leisten könnt. Und dann ist der Ärger vorprogrammiert. Also seid lieber von Anfang an ehrlich, auch wenn es vielleicht unangenehm ist.