Dépression saisonnière : comment ces femmes vivent l’hiver arctique

Pendant l'hiver à Nuuk, au Groenland, la capitale la plus septentrionale du monde, Seqininnguaq Poulsen (pronoms iel/they), 19 ans, et sa famille Kalaallit mangent la viande des animaux qu'ils ont chassés pendant l'été et l'automne. En décembre et janvier, Nuuk profite de quatre heures de soleil par jours, et certaines parties du nord du Groenland sont privées de lumière pendant quatre mois. L'obscurité ne convient pas à Seqininnguaq, qui souffre de dépression saisonnière. "Je remarque beaucoup de changements différents dans mon comportement et mon humeur. Je commence à être tout le temps fatiguée, je perds l'appétit, je dors beaucoup plus que d'habitude et je me sens généralement plus paresseuse". Après avoir souffert d'une grave dépression, l'activiste des droits des peuples autochtones trouve l'hiver "intense".