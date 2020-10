Covid-19, grippe ou rhume ? Voici comment distinguer les symptômes

Si vous avez une congestion nasale, avez mal à la gorge et éternuez beaucoup, mais que vous n'avez ni fièvre ni frissons, un rhume est plus souvent en cause que la COVID ou la grippe. (Des millions de personnes sont enrhumées chaque année, et parfois plusieurs fois). En outre, les symptômes d'un rhume sont généralement plus légers que ceux de la COVID ou de la grippe et ils apparaissent plus progressivement que ceux de la grippe.