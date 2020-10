Quand se faire vacciner contre la grippe en 2020 ?

Pour les personnes fragiles c’est-à-dire les personnes âgées de 65 ans et plus, enfants et adultes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques, femmes enceintes, personnes obèses, la vaccination est essentielle. Faites-vous vacciner d'ici la fin octobre. Si vous manquez cette fenêtre, faites-le quand même. Et une fois que ce sera fait, continuez à respecter les gestes barrières : distanciation sociale, port du masque, lavage des mains, mouchoirs à usage unique. "Plus il y a de personnes qui se feront vacciner, plus nous contribuons à protéger les personnes les plus vulnérables, comme les bébés qui ne peuvent pas se faire vacciner contre la grippe et les personnes âgées qui sont plus susceptibles de développer une forme grave de la grippe", explique le Dr Favini. "Votre vaccin peut sauver la vie de quelqu'un que vous connaissez".