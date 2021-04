Les bienfaits surprenants de la chaleur pour les survivant·e·s de traumatismes

Selon Sarah Lee , psychothérapeute spécialisée dans les traumatismes complexes, le fait de se sentir au chaud et en sécurité peut favoriser les sentiments de relaxation et ralentir notre respiration et notre rythme cardiaque. "La plupart des gens ont entendu parler de la réaction de lutte et de fuite qui se produit lors d'incidents stressants ou effrayants", me dit-elle. "Il y a en fait cinq réponses qui peuvent être déclenchées : la lutte (ou combat), la fuite, l'inhibition (ou gel), la flatterie (également connue sous le nom de fawn) et le flop. Au cours de cette réponse au stress, le corps active le système nerveux sympathique et l'un des processus qui se produit est la direction du sang vers les organes internes que sont le cœur, le cerveau et les poumons, ainsi que les grands muscles", ajoutant que cela favorise la survie et peut être nécessaire si nous devons réellement nous enfuir.