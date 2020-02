“Quand on prend la pilule sans interruption pendant au moins 7 cycles, vos ovaires se mettent au repos et ne produisent plus d'ovules. " me dit le Dr. Helen Webberley, pharmacienne pour la plateforme britannique Oxford Online Pharmacy et experte en santé sexuelle. Merci mon Dieu. “A l'inverse, si vous arrêtez de prendre la pilule pendant plus de sept jours, vos ovaires se remettent à marcher et il se peut qu'ils se mettent à produire une ovule, d'où le risque de grossesse plus élevée en début de cycles. Il n'y a donc rien de mal à ne pas faire de pauses et garder vos ovules au repos donc.”