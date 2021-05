Les jours de la semaine sont un peu comme un très mauvais calendrier de l'avent. Chaque jour, nous faisons l'expérience d'un nouveau type de fatigue : nous sommes épuisé·es, mais incapables de dormir, à peine capables de garder la tête hors de l'eau, léthargiques, mais actif·ves. Je ne sais jamais ce que ça sera. Doit-on vraiment s'attendre à ce que je fasse autant de projets - que je réserve des restaurants et des bars à l'avance - alors que je suis encore, bien souvent, à me demander ce que l'avenir me réserve ? Ma meilleure amie a eu un bébé en janvier, je ne l'ai vu qu'une fois. Il est devenu une petite personne. Il est déjà trop grand pour les vêtements que je dois encore lui offrir. Le monde s'accélère ; nous avions trop de temps et maintenant on en manque. La planification et les obligations semblent créer une fatigue bien particulière. Une fatigue qui m'amène à me demander : est-ce que je suis en train de craquer ou ai-je le Covid long ? "Vous regardez toujours Grey's Anatomy ?" me demande Netflix. Oui et non.