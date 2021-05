J’ai découvert que mon copain a une personnalité différente au travail

Le petit appartement que j'occupe avec mon copain depuis quatre ans est fréquemment habité par des éclats de rires - vraiment beaucoup de rires. On parle à nos deux chats - et, honnêtement, entre nous - avec des voix étranges, et notre usage de jeux de mots est hors normes. On modifie des paroles de chansons populaires ou invente des raps entièrement originaux sur des sujets complètement absurdes pour notre propre divertissement, parfois accompagnés de chorégraphies. Je me souviens d'une nuit où on est resté éveillé tard pour essayer de comprendre exactement comment danser le flossing (ou floss dance) - ce mouvement de danse populaire qui consiste à balancer ses bras. Nous avons enregistré des vidéos de chacun essayant d'exécuter le mouvement, puis on s'est entraîné en les comparant au clip de " Backpack Kid " de la performance "Swish Swish" de Katy Perry sur SNL. On a abordé ce moment de formation avec une méticulosité ridicule, même si elle était aussi tout à fait sérieuse. On peut dire que ces routines comiques bizarres, réalisées uniquement l'un pour l'autre, sont notre langage amoureux