10 erreurs courantes que font les managers – & comment les éviter

L'une des façons d'apprendre à devenir un·e bon·ne manager est de prendre conseil auprès des personnes intelligentes qui vous ont précédé. Dans cet article, nous interrogeons six femmes qui nous ont raconté les erreurs qu'elles ont commises en tant que managers débutantes, et nous vous donnons des conseils pour éviter de tels désastres. N'oubliez pas que tout le monde fait des erreurs, même si vous lisez cet article et suivez tous les conseils que nous vous donnons. Et ce n'est pas grave. Parce que c'est vraiment comme ça que vous apprendrez à devenir un·e excellent·e manager : en demandant des conseils, en apprenant de vos erreurs et en étant prêt·e à admettre que vous avez tort ou que vous avez besoin d'aide. Cela peut être effrayant, mais vous pouvez le faire.