Trois confinements plus tard : “je crois que j’ai oublié comment être sociable”

Il faudra un certain temps pour se réadapter, pour naviguer à nouveau dans des situations sociales de troisième lieu. Celles et ceux d'entre nous qui sont resté·e·s le plus souvent à la maison devront prendre le temps de définir leur identité en tant que membres d'une communauté, en se rappelant et même en réévaluant qui elles et ils sont lorsque lorsqu'elles et ils sortent dans ce monde, entouré·e·s d'autres personnes et pas seul·e·s. "Les situations sociales peuvent initialement nous donner la 'gueule de bois d'introvertis'", explique Heather. "Elles pourraient nous rendre plus fatigués, dépourvus d'énergie, plus agacés et nous pourrions connaître plus de disputes ou de perturbations dans nos relations avec les personnes qui nous entourent". Cependant, cela deviendra plus facile au fil du temps.