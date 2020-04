Confinée & enceinte : Katy Perry dévoile un (sublime) selfie sans maquillage

Katy Perry, par exemple, arbore généralement un maquillage plutôt sophistiqué, mais la chanteuse — qui a récemment annoncé sa grossesse — embrasse un look naturel alors qu'elle est confinée chez elle.Dans une publication Instagram, Katy Perry s'affiche dans des clichés avant et après confinement. Sur la première photo, elle porte un rouge à lèvres rouge , une robe fleurie assortie et est coiffée de très chics ondulations, tandis que sur la photo suivante, on la voit le teint nu avec des racines visibles. "Pré-quarantaine ➡️ milieu de la quarantaine", écrit-elle en légende.La juge d'American Idol n'est pas la seule célébrité à partager avec ses fans un aperçu de sa vie en confinement. Des stars comme Tamera Mowry-Housley et Sarah Silverman ont franchement assumé leur peau nue et leurs cheveux gris alors qu'elles sont confinées à la maison. Halle Berry a quant à elle partagé sa routine de soin de la peau avec ses six millions de followers. Mais vu la fraîcheur et l'éclat du teint nu de Perry, on espère qu'elle aussi va bientôt nous en dire plus sur sa routine beauté.