Il y a peu de choses dans la vie qui me mettent du baume au coeur comme un joli rouge à lèvres rose. Bon, ça se joue serré avec un bon mojito et un dîner surprise avec un chéri, mais on dira simplement que la bonne nuance de rose, c'est un petit peu plus facile à trouver. C’est un peu comme une dose de confiance en soi en tube : quand on a tendance à sortir de chez soi sans même avoir eu le temps de lacer ses boots et les cheveux en bataille (il parait que le look saut du lit, c'est tendance), les lèvres dans la bonne nuance de rose donnent l’illusion d’avoir fait un effort et d'être présentable. Autre avantage de cette couleur : la palette est suffisamment large pour convenir à toutes les carnations, ou situations que la vie mettra sur votre chemin.