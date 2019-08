Même si l’effet naturel et subtil du balayage n’est pas près de disparaitre, on remarque cette année l’émergence d’une couleur un peu plus peps et flamboyante : le brun cuivré. Le coloriste des stars George Papanikolas annonce la tendance : les teintes rousses vont dominer sur toutes les têtes… dès maintenant. « Les teintes rousses et cuivrées sont incontournables cette saison, » nous explique-t-il — et il semblerait que toutes les it-girls les aient déjà adoptées. Voici la preuve en image que les cheveux roux vont dominer les street styles cette saison. Laissez-vous séduire par la promesse d’une crinière à la brillance flamboyante pour vous faire remarquer parmi la foule de balayages blonds et bruns