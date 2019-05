Oui, vous avez bien lu, on a bien dit balayage. Longtemps réservé aux blondes cette technique est pourtant idéale pour apporter de la luminosité aux cheveux bruns . A éviter par contre : les mèches épaisses, qui manquent de naturel sur une base foncée. « Le balayage est l’option idéale pour les brun·es qui souhaitent un éclaircissement léger. » nous dit George Papanikolas , coloriste de star. « Mais plutôt que du blond, on va opter pour des tons chauds, comme le caramel et tout ce qui rentre dans la famille du brun. Trop de contrastes et vous prenez le risque de durcir les traits ou manquer de naturel. Les tons chauds, eux, vont pratiquement à toutes les brunes. »