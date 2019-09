Selon le coloriste Chad Kenyon, le mélange de marrons et dorés est le meilleur choix pour toutes celles qui aiment et le blond et les cheveux chocolat . « Les nuances caramel vont à ravir aux femmes qui ont les cheveux bruns mais ne souhaitent pas trop éclaircir, ou savent que le blond ne leur ira pas. Mélanger des nuances permet d'obtenir un résultat multi-dimensionnel, parfait pour aller avec les tons de l'automne. C'est aussi plus brillant qu'un blond cendré. »