Un balayage smoky doré pour réchauffer votre hiver

Pour la coloriste de célébrité Cassandra Kaeding, "Il n'y pas mieux que le blond smoky doré pour réchauffer votre peau en hiver. En plus, on s'attend à ce qu'il soit bientôt hyper demandé, ce qui veut dire que votre coloriste devrait déjà être en mesure de le maîtriser." L'avantage avec le blond chaud, c'est qu'il est plus facile à entretenir et ne demande pas autant de soin et de retouches qu'un blond très froid. "La plupart des gens optent pour du blond froid en hiver, mais cette couleur là apporte beaucoup plus de luminosité qu'un balayage très clair, parce qu'elle gravite justement entre le cendré, le brun espresso et du miel doré sur les pointes. Le résultat est très doux et naturel. Je conseille de finir par un vernis de brillance pour un résultat encore plus éclatant."