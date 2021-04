Avec les femmes qui mènent le mouvement anti-MLM sur TikTok

Les MLM ont toujours été plus ou moins présents dans la vie de Charlotte ( @charmunrox ). À l'âge de 15 ans, elle souffrait de boulimie . À peu près à la même époque, un MLM de plus en plus populaire faisait la promotion d'un jus qui promettait de faire perdre du poids aux acheteu·r·se·s. Lorsque Charlotte a repris le poids qu'elle avait perdu à cause de ses troubles alimentaires , elle a été inondée de messages essayant de lui vendre le jus. "J'en ai eu le souffle coupé", dit-elle. "Je suis passée de 38 kg à 76 kg, et ensuite j'avais des gens qui me demandaient si je voulais perdre du poids".