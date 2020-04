JacquemusAtHome : le challenge créatif qui égaye notre confinement

Si vous êtes un fan de chaussures asymétriques et de micro-sacs à main, vous connaissez probablement déjà Simon Porte Jacquemus, l'homme derrière la marque de mode française. Mais ce créateur d'origine provençale n'excelle pas seulement dans la conception d'accessoires au potentiel viral. Non, ses compétences en matière de réseaux sociaux ont de quoi faire rougir les meilleur·es influenceur·euses. Et alors qu'on a l'impression que de nombreux·ses influenceur·euses ont du mal à trouver l'inspiration durant le confinement, Jacquemus redouble de créativité.