Tendance cheveux : ces célébrités qui sont passées au rose

Quand j'y pense, ce n'est pas vraiment surprenant. Après tout, le printemps éveille le désir de couleur chez beaucoup de gens et le rose est également flatteur pour de nombreux teints. Et il est désormais possible de trouver des produits DIY simples et efficaces à faire chez soi. On pense notamment à la couleur temporaire Rose Doré de Kristin Ess , une teinture qui peut être appliquée sous la douche et qui donne aux cheveux blonds un reflet rose, ou la crème colorante Smoky Rosé Super Cool de Bleach London , qui s'estompe après un à trois shampoings, ou encore la couleur Dirty Pink Hair Colorista Washout de L'Oréal Paris , qui a également une gamme pour les cheveux plus foncés. L'avantage avec ce genre de produit non permanent est que même si le résultat ne vous plaît pas, après quelques shampoings, on n'en parle plus !