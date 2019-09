Réseaux sociaux : Pourquoi est-on accro aux « likes » ?

Dr Rosen nous dit que la compulsion de vérifier les réactions à nos publications est profondément ancrée, car elle est alimentée par nos neurotransmetteurs. Les études ont démontré que la dopamine, qui est une molécule du plaisir libérée lorsque vous faites de l’exercice ou que vous atteignez un objectif, est libérée lorsque l’on publie et interagit avec d’autres personnes sur les réseaux sociaux. Lorsqu’elle est libérée, on ressent une vague d’émotions positives et un sentiment général de bien-être. A son tour, ce rush de dopamine déclenche, comme l’explique le Dr Rosen, une boucle comportementale : quand on publie quelque chose, on reçoit des likes et on se sent bien, on recherche alors à en obtenir plus et si ce n’est pas le cas, cela donne presque la sensation d’une conséquence négative. En outre, la nature publique des réseaux sociaux exacerbe encore un peu plus cet effet.