Que vous ayez adopté le télétravail cette année ou que les longs week-ends de confinement vous aient permis de faire plus ample connaissance avec votre canapé, votre denim et vos blazers ont très probablement été remplacés par des silhouettes plus fluides et des matières plus confortables. En avril, alors que nous nous confinions pour la première fois, Lyst a constaté que les recherches pour les joggings ont augmenté de 123 % par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les leggings ont connu une hausse de 48 % dans les recherches. Peut-être avez-vous opté pour un ensemble en maille ou pour un sweat-shirt d'inspiration 80s - dans tous les cas, le confort est un must et les vêtements loungewear règnent en maître. Si le look monochrome épuré de Monikh Dale nous a poussé·e·s à investir dans les ensembles pastels, Brittany Bathgate a associé son coordonné en maille gris à des Birkenstock Bostons en feutre : le look de 2020 par excellence.