Je suis accro aux tarots sur TikTok – mais que valent-ils au juste ?

Après les 60 secondes que durait la vidéo, je me suis sentie calme et validée (c'est vrai, je ne m'accorde pas assez de mérite !), alors j'ai laissé la vidéo repasser pendant que je me plongeais dans la section des commentaires. Les autres visiteu·r·se·s semblaient également séduit·e·s par la vidéo de Brenneman, réagissant avec des messages comme "Ça, c'est tout moi !" et "J'avais bien besoin d’entendre ça" et "Ça me parle tellement !".