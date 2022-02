Warum schämen wir uns alle so sehr für unsere Hände?

Dieser Glaube hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich heute so viele von uns aufgrund ihrer Hände schämen. Außerdem gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, die zu unserer heutigen Scham beigetragen haben. Nehmen wir zum Beispiel Anne Boleyn, die sechs Finger an einer Hand gehabt haben soll (ein angebliches Zeichen von Hexerei, das sie in Verruf bringen sollte). Spulen wir ins Jahr 2022 vor, und es wird klar, dass die Medien keine Hilfe in diesem Zusammenhang sind. Es reicht nicht aus, das Gesicht oder die Figur einer Person zu kommentieren – auch Hände werden für vogelfrei gehalten und als Mittel benutzt, um Frauen auf unfaire Weise anzugreifen und zu verleumden. Ein Beispiel aus der Gegenwart sind die Hände von Sarah Jessica Parker ( And Just Like That ), die der Boulevardpresse zum Opfer gefallen sind und als „knochig“ und „ädrig“ abgetan worden sind. In einem Artikel hieß es: „Während sie einen Teint und einen Körper hat, um den sie viele jüngere Frauen beneiden würden, verraten ihre Hände ihr wahres Alter.“