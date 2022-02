Mythen & Fakten zu Krampfadern: Nicht nur ältere Leute leiden daran

Was genau sind also Krampfadern? Sie sind eine sehr häufige Form einer chronischen Venenerkrankung , von der Frauen etwas häufiger betroffen sind als Männer . Sie können überall auftreten, sind aber eher an den Füßen und Beinen vorzufinden, insbesondere an den Waden. Sanjay erklärt: „Krampfadern sind Venen, die im Laufe der Zeit größer geworden sind und sich verdreht haben. Sie können sehr auffällig sein, pochen und schmerzen, was nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen kann. Es ist aber das zugrunde liegende Problem, das Krampfadern verursacht, das zu weiteren Beschwerden führen kann, wenn es unbehandelt bleibt.“ Besenreiser sind eine häufige, mildere Variante , die leicht sichtbar sind, aber größtenteils keine anderen Symptome aufweisen.