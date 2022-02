Non, les varices ne sont pas juste un “problème de vieux”

Que sont donc les varices ? Il s'agit d'une maladie veineuse chronique très courante, qui touche plus fréquemment les femmes et les personnes AFAN (assignées femme à la naissance) que les hommes et personnes AHAN (assignées homme à la naissance). Elles peuvent apparaître n'importe où, mais sont plus souvent situées dans les pieds et les jambes, en particulier dans les mollets. Sanjay explique à R29 : "Les varices sont des veines normales qui, avec le temps, sont devenues grosses et torsadées. Elles peuvent devenir inesthétiques, palpiter et faire mal, ce qui entraîne des dommages physiques et peut potentiellement affecter la santé mentale . Mais c'est le problème sous-jacent à l'origine des varices qui peut conduire à un préjudice encore plus grand s'il n'est pas traité". Les varicosités sont une variante courante, plus bénigne , qui est visible sous la peau, mais en grande partie sans les autres symptômes.