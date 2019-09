Auch statistisch gesehen gilt die Antibabypille nach wie vor als die beliebteste Verhütungsmethode der meisten Frauen. Laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Thema , verhüten insgesamt 77,3 Prozent aller Frauen irgendwann in ihrem Leben auch einmal mit der Pille. Interessant sind insbesondere die Zahlen, die zeigen, dass die Pille auch in fast allen Altersgruppen das Verhütungsmittel Nummer 1 ist – auch wenn sie mit steigendem Alter offenbar an Bedeutung verliert: Circa 83 Prozent der 20 bis 24-jährigen Frauen nehmen die Pille, rund 65,4 Prozent aller 24 bis 29-jährigen ebenfalls und sogar die 30 bis 34-jährigen verhüten zu 42,7 Prozent immer noch mit der Antibabypille. Im Durchschnitt nehmen also rund 50 Prozent aller Frauen zwischen 18 und 31 Jahren die Pille.