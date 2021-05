Plexigel-Nails – die größte Maniküre-Innovation 2021

„Plexigel ist ein semi-hartes Gel. Damit ist es deutlich resistenter als Shellac“, erklärt Kandalec. Sie zeigt mir das Glasfläschchen, in dem sich die farblose Substanz befindet, die von der Konsistenz her so dickflüssig wie Honig ist. „Dieses Gel löst alle möglichen Nagelproblemchen – egal, ob dünne, spröde oder brüchige Nägel –, da es eine stärkende Wirkung aufweist. Das zähflüssige Plexigel ist flexibel und dennoch widerstandsfähig. Es lässt Nägel stärker und gesünder aussehen und schützt den Naturnagel darunter besonders gut.“