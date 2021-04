“Nail Plumping” : la plus grande innovation manucure de 2021

Et le résultat était à la hauteur de mes espérances. Il a fallu soigneusement façonner, polir et faire durcir les ongles sous une lampe LED avant que Kandalec n'ajoute la meilleure partie : le nail-art. J'ai opté pour une french manucure bleu bébé, inspirée de la manucure d'une amie que j'ai vue récemment et dont j'étais complètement fan. Ses pointes étaient d'un bleu royal plus foncé, mais vu le beau temps, je voulais un pastel et j'ai opté pour le bleu pervenche ( Chance Taker de CND ).