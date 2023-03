Über meine Trauer zu posten, machte mich einsamer denn je

Immer wenn ich Fotos von glücklichen Erinnerungen an meine Schwester in meiner Story postete, fühlte sich das so an, als würde ich meinen Freund:innen damit klarmachen, wie sehr ich ihren Support jetzt brauchte. Ich benutzte jeden dieser Posts, um mich das fühlen zu lassen, was ich fühlen musste – Sehnsucht, Liebe, Trauer, Reue. Aber in den darauffolgenden Monaten, als der Tod meiner Schwester immer weiter in die Vergangenheit rückte und von anderen News verdrängt wurde, fühlte ich mich irgendwann einsamer denn je.