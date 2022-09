Meine Schwester ist schwanger & es zerstört unsere Beziehung

Es ist also überhaupt nicht verwerflich, dass du so empfindest. Wenn du deine Situation aber ändern möchtest, solltest du auch die Perspektiven der anderen berücksichtigen – ebenso, wie du ihnen einen Einblick in deine gewährst. Betrachte es als Gedankenübung: Versuche mal, dich in deine Schwester hineinzuversetzen. Oder sprich ganz offen mit ihr darüber. Du kannst das Gespräch beispielsweise so eröffnen: „So fühlt sich das für mich an – ich möchte aber auch wissen, wie es sich für dich anfühlt. Ich meine das alles überhaupt nicht böse. Du kannst aber bestimmt nachvollziehen, dass es mir schwer fällt, weil mein Partner und ich das Kind schon seit einer Weile planen.“ Diese Lücke zwischen euch zu überbrücken, gelingt euch nur durch gegenseitiges Verständnis oder Kommunikation – oder beides.