Alles, was ich vor meinem Termin für Wangen-Filler gelernt habe

Je älter ich werde, desto weniger schüchtert mich die Vorstellung ein, mir irgendwann Gesichts-Filler injizieren zu lassen. Es liegt aber nicht nur am Älterwerden, dass sich meine Meinung dazu langsam geändert hat, sondern auch daran, dass ich jobbedingt dazu schon viel recherchiert habe. Noch dazu hat sich die Welt der Filler in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt: Einige Filler-Produkte, wie Sculptra , sind sogar bio-stimulierend; das bedeutet, sie fördern die natürliche Kollagenproduktion in der Haut, anstatt lediglich die Fettpolster mit Hyaluronsäure-Gel aufzufüllen. Andere, wie Redensity , eine „widerstandsfähige“ Form von Hyaluronsäure, wurden speziell entwickelt, um leichter und weicher zu sein und sich in Form von Mikrotropfen ins Gesicht injizieren zu lassen. Oder um es kurz zu sagen: In den letzten Jahren hat sich die Filler-Technologie enorm weiterentwickelt, und die Ergebnisse könnten potenziell besser aussehen denn je.