Meine E-Zigarette ruiniert meine Haut – wieso redet darüber niemand?

„Sowohl Zigaretten als auch E-Zigaretten enthalten Tausende Chemikalien, die beim Ein- und Ausatmen Schäden und Entzündungen auslösen können, insbesondere in den Hautschichten“, erklärt Dr. Parisha Acharya, eine Ästhetikerin in der Londoner Waterhouse Young Clinic . „Dieser externe Rauch greift die Hauptrezeptoren in der Haut an, die beim Alterungsprozess eine Rolle spielen. Sobald die Hautschutzbarriere beschädigt ist, können alle möglichen Schadstoffe in die Haut eindringen. Wir wissen, dass diese Chemikalien so vor allem Pigmentflecken, vorzeitige Hautalterung und tiefe Falten bewirken und bestehende Hautprobleme wie Ekzeme verschlimmern können.“ Viele der in E-Zigaretten verwendeten Liquids enthalten zudem Propylenglycol – ein synthetischer Lebensmittelzusatz, der bekanntermaßen ein (wenn auch seltenes) Haut-Allergen ist