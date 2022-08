Der „italienische Bob“ ist meine neue Lieblingsfrisur

Die Haarstylisten Sean Paul Nother und Nick Latham – in London auch bekannt als The Hair Bros – sind wohl die prominentesten Fans des Looks mit den groben Spitzen, die den Nacken umspielen. In einem Instagram-Post haben sie den Trend gerade genau erklärt: Am besten eignet sich der Style für naturgewellte Haare, wird dann mit ein wenig Feuchtigkeit aufgefrizzt und zu einer Seite „geworfen“. Der Schnitt ist ziemlich kurz (meist endet er direkt unter dem Kinn), lebt aber von dem Volumen, das sich am besten durch Lufttrocknen entfalten lässt.