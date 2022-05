Ich habe mir einen Pony schneiden lassen & bereue es

Meine eigene Erfahrung mit dem Pony hält sich dabei eher in Grenzen. So richtig „Pony“ trug ich nur, als mir meine Mum als Kind mal einen strengen Topfschnitt verpasste, und als ich während des Studiums mal kurzzeitig mit schnurgeradem Pony rumlief. Keiner der Looks blieb mir lange erhalten. Der Trend für einen leicht rausgewachsenen Pony fühlte sich für mich aber irgendwie sehr passend an, und durch das Revival des Shag Cuts wurde mein Appetit auf den Pony nur noch stärker. Ich mag es generell, wenn meine Haare nicht übermäßig gestylt aussehen, und widme ihnen gerne so wenig Zeit wie möglich. In der Hinsicht war meine Fantasie vom lässigen Pony wohl ein bisschen… fehlgeleitet.