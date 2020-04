Perfekt für Pony-Newbies & 90s-Fans: Der Boyband Fringe erobert Instagram

Influencerin Sophia Pathak beweist, dass der Trend nicht nur mit kurzen Haaren funktioniert, sondern auch mit langen. Ihr Schnitt ist an den Seiten etwas schwerer, was ihr Gesicht schön einrahmt. Zur Mitte der Stirn wird der Pony dann leichter und fedriger. Das Styling ist super einfach: Alles was du dafür brauchst sind eine etwas größere Rundbürste und einen Fön. Dadurch erhältst du ein leichteres Finish als mit einem Glätteisen. Danach kannst du noch etwas Stylingpaste in die Spitzen geben – wie zum Beispiel die Kevin Murphy Night.Rider Matte Texture Paste (9,20 €) oder den Shu Uemura Art of Hair Clay Definer (22,95 €) oder die SACHAJUAN Hair Paste (21,45 €) . Dann sieht der Look nicht zu perfekt, sondern lässig und texturiert aus. Ein bisschen so, als hättest du die Haare gestern gewaschen und nicht gerade eben erst.