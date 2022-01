„Bottleneck Bangs“ – meine neue Lieblingsfrisur

Danach bearbeitete Stephen die Spitzen meiner neuen Ponyfrisur, um einen etwas zersplitterten, weniger voluminösen Look zu erzielen, bevor er die mittleren Strähnen so abschnitt, dass sie am Ende auf meinem Brauenknochen saßen. So entstand die perfekte Flaschenhalsform. Ein paar gesichtsumrahmende Stufen in den Haarlängen neben meinem Pony, und der Look war komplett. Stephens Meinung? „In den letzten Jahren gab es ein paar schreckliche Trends (der Vokuhila ist einer davon), aber dieser Haartrend ist etwas, worüber ich mich sehr freue – vor allem als Kontrast zum 70er-Jahre-Pony, der ebenfalls ein Comeback feiert.“