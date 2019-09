Wenn der Sommer in vielen Teilen Deutschlands noch auf sich warten lässt, holen wir uns die Sonne eben aus L.A. – und das in Form von schnittigen Stylingideen für die Haare. Die Topstylisten der kalifornischen Metropole haben sich vorab inspirieren lassen und 13 frische Frisen für uns zusammengestellt. In den folgenden Slides findet ihr luftige Locken, kantige Ponys, kurze und lange Bobs, und exzentrische Undercuts – und allesamt so gestylt, dass ihr sie an der Luft trocknen lassen und mit minimalem Aufwand in Form bringen könnt.



Zum Nachmachen könnt ihr euch ganz einfach durch die Bilder klicken, euch inspirieren lassen und euren Favoriten auswählen. Macht einen Screenshot, notiert euch die Beschreibungen unserer Experten und geht damit zum Stylisten eures Vertrauens. Wie ihr seht, kann das Leben manchmal so einfach sein!