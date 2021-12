Ich habe mir Instagrams „Bixie“-Cut schneiden lassen

Meine neue Frisur war zum Teil eine Fashion-Entscheidung, zum Teil Eskapismus. Ich wäre damals so gerne die Flure der glamourösen Harbor High School runtergeschlendert, mit einer CD von Death Cab for Cutie in der Hand und natürlich meinem absoluten Crush Seth Cohen an meiner Seite. Aber ich war nicht in Newport, oder auch nur Kalifornien. Ich wohnte damals in der grauen Londoner Vorstadt und ging an eine genauso graue Schule, wo dich ein außergewöhnlicher Modegeschmack direkt zur Zielscheibe für Mobbing von allen Seiten machte.