Celebritys müssen von Berufswegen her wagemutig sein, was ihr Styling angeht. Sich für eine Rolle die Haare abzurasieren oder eine komplette Typveränderung durchzumachen, gehört in Hollywood mittlerweile einfach zum guten Ton. Da liegt es natürlich nahe, sich mal bei den Stars nach Hair Inspiration umzusehen. Wir haben die spektakulärsten Promi-Verwandlungen gefunden: Beyoncé mit Bob, Rihanna mit Pixie, Zendaya mit Bowl Cut und Natalie Portman mit Glatze. Unsere Vorher-Nachher-Show beweist, dass lang zwar nicht immer langweilig, kurz aber grundsätzlich ziemlich cool ist.