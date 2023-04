13 Bob-Frisuren, die dieses Jahr im Trend sein werden

Erst kürzlich haben wir zum Beispiel den C-Stufen-Schnitt entdeckt. Hierbei wird das Haar in diverse Partien aufgeteilt und dann in C-Form durchgestuft. Diese Stufen umrahmen das Gesicht und verleihen der Frisur Dichte, Volumen und optische Länge. Dann kamen die 70er-Jahre-Schnitte, der ultrakurze Afro und der Kurvenschnitt (bei dem das Haar U- oder V-förmig geschnitten und mit vielen Stufen versehen wird). Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass nichts sie alle so in den Schatten stellt wie der Bob